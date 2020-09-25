В Android 11 нашли критическую ошибку

17:28
Фото: depositphotos/tatsianama
Новая версия операционной системы Android спровоцировала проблемы у ряда пользователей. Обновление вызвало у владельцев смартфонов неполадки в меню многозадачности, сообщает портал 9to5Google.
В одиннадцатой версии Android загрузка списка одновременно запущенных приложений осложнена тем, что переключение между ними занимает до трех секунд. Периодически этот процесс сопровождается черным экраном.
Пока эта проблема подтверждена на первых смартфонах, получивших апдейт, – устройствах Google Pixel и Pixel 4a.
В Google подтвердили неисправность на системном уроне. Эксперты технологического гиганта объявили, что исправят ошибку, однако не уточняется, когда пользователи получат улучшенную версию ОС.
Android 11 был представлен в начале сентября 2020 года. Помимо фирменных смартфонов компании Google, обновление также получили OnePlus 8 и 8 Pro, но только в определенных странах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: