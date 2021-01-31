Xiaomi представила станцию для бесконтактной зарядки устройств

Китайская Xiaomi представила станцию для бесконтактной подзарядки устройств, говорится в блоге компании.

Аппарат получил название Mi Air Charge. Станция может формировать луч в миллиметровой волне и отправлять нескольким потребителям. Волны преобразуются в электричество, которое заряжает гаджеты.

Антенны определяют местоположение совместимого устройства и способны одновременно работать с несколькими девайсами, которые находятся поблизости. Мощность питания составляет 5 Ватт на каждый гаджет.

Ныне существующие смартфоны Mi Air Charge Technology не поддерживают. Совместимое устройство должено иметь радиомаяк и приемный передатчик. Сроки выхода станции и совместимых устройств не сообщаются.

Компания Apple ранее запустила программу бесплатного ремонта для iPhone 11, которые перестали реагировать на прикосновения.