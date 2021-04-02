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Технологии

17:52

Определены самые мощные Android-смартфоны

технологии

Фото: Xiaomi

Смартфоном с самым высоким уровнем производительности по итогам марта 2021 года стал Xiaomi Black Shark 4 Pro на Android. Об этом свидетельствуют данные рейтинга популярного бенчмарка AnTuTu.

На втором месте оказался смартфон Oppo Find X3 Pro. Третье место занял Nubia Red Magic 6 Pro.

Самое низкое количество баллов набрали новинки от Meizu, а именно модели 18 и 18 Pro – они заняли предпоследнюю и последнюю строчки.

Примечательно, что в первый раз все десять мест рейтинга заняли смартфоны с процессором Snapdragon 888 от Qualcomm.

Ранее специалисты рассказали, как избавиться от старого смартфона с выгодой.

Поскольку в составе устройства есть компоненты, способные навредить людям и окружающей среде, смартфон нельзя выбрасывать. Специалисты советуют сдать ненужный аппарат. К примеру, это можно сделать через пункты приема вторсырья.

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