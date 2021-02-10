Xiaomi показала "убийцу айфонов" и самый продвинутый телевизор современности

"Xiaomi – самая быстрорастущая компания в мире в премиум-сегменте". Именно с этих слов началась презентация товаров бренда для европейского рынка. Новинки, которые показали китайцы, ни в коем случае нельзя упускать из виду. Стоит запомнить, что Xiaomi идет семимильными шагами к премиальному сегменту. А значит, и ожидания по поводу ценообразования имеет смысл поубавить. Об интересных новинках самого народного бренда – в материале нашего обозревателя Андрея Рассказова.



Xiaomi Mi 11

Это флагман компании на первую половину 2021 года. Впервые показали его еще в конце декабря в Китае. Сделано это было специально, чтобы стать первым коммерческим смартфоном с самым новым процессором. Однако от версий зависит многое, так что для российского рынка интересна как раз глобальная версия.

Особенно учитывая, что версии для родного рынка отныне поставляются без Google-сервисов. Неясно, откуда растут ноги у такого решения, но для нас куда важнее, что глобальная версия будет с сервисами и без каких-либо ограничений. Так что, если вы покупаете смартфон в интернете по скидке, проверяйте дважды его версию.

Во время презентации Mi 11 представители компании про каждую фичу рассказывали очень и очень долго. Куда ни глянь – всюду инновации. Экран лучший в своем классе, самый яркий на рынке, с лучшими характеристиками цветового охвата и не только. Однако панели для Xiaomi делает Samsung, и по характеристикам они повторяют линейку Galaxy S21.

Сенсор камеры на 108 МП, кстати, тоже от Samsung. И это отличный сенсор – он один из самых больших в индустрии. Что дает возможность делать портретные снимки с эффектом боке (или размытым задним фоном) без каких-либо алгоритмов. В нативном разрешении вы можете увеличивать фото до двух или трех раз вообще без потери качества. В стандартном же режиме вы делаете снимки на 12 МП, а сенсор соединяет несколько соседних пикселей в один. Таким образом фото получаются хорошо освещенными, даже когда условия далеки от идеала.

В общем, сенсор действительно очень хороший. Но, как фото с него будут обрабатывать алгоритмы, все еще остается вопросом. Многие блогеры и журналисты уже купили китайские версии смартфона, и в интернете есть и примеры, и сравнения с конкурентами. Как только смартфон попадет в руки ко мне, я обязательно поделюсь собственным мнением. Однако уже сейчас можно сказать, что для Xiaomi это действительно игра в новой лиге. И фото, и видео на голову выше того, что делала компания в своих смартфонах еще два года назад.

Чего только стоит ночной режим в видео. Такого в индустрии еще не делал никто, а осветлением каждого отдельного кадра (только вдумайтесь в это!) занимается специально обученная нейросеть. А осветляет видео она прямо во время того, как вы делаете запись.



Процессор – новинка от Snapdragon, 888. Это новый тип архитектуры и, конечно, новые характеристики для мобильных устройств. Прямо сейчас это самый мощный процессор для смартфонов на Android.



Рассказали и про комплект поставки. На родном рынке Xiaomi дала выбор покупателям – заказывать смартфон без блока для зарядки или добавить его в комплект бесплатно. Статистика такова: 6% покупателей отказались от блока для зарядки. Возможно, поэтому в Европе они не стали усложнять и просто положили в комплект блок быстрой зарядки на 55 Вт. Такой зарядит батарейку на 4 600 мАч с нуля, до 100% – за 52 минуты.

Что касается памяти, то Mi 11 будет продаваться в двух вариантах – 8\128 ГБ и 8\256 ГБ. А стоить будет 750 евро и 800 евро соответственно. Если делать грубый перевод в рубли, то получим около 68 000 и 72 000 рублей. Это все еще чуть дешевле конкурентов, несмотря на то что сам смартфон флагманский и премиальный. По характеристикам это вообще один из лучших смартфонов на рынке прямо сейчас. Осталось только дождаться, когда он доберется до России, и узнать официальные цены. По слухам, мы получим одиннадцатый уже в марте.

Характеристики:

Экран – 6,8”, AMOLED, 3200×1440 пикселей, частота обновления – 120 Гц (частота считывания сенсора – 480 Гц), яркость – 1 500 Нит

Процессор – Snapdragon, 888

Память – 8\128 ГБ или 8\256 ГБ (расширения картой памяти нет)

Аккумулятор – 4 600 мАч

Камеры:

Основная – 108 МП, F/1,85

Сверхширик – 13 МП, F/2,4

Фронтальная – 20 МП



Телевизор Mi TV Q1

Но на презентации показали куда более интересный гаджет – телевизор Mi TV Q1, который с первого взгляда удивить ничем не может, но количество функций и характеристик, которые он предлагает за свою стоимость, поражает.

Это 75-дюймовая панель QLED от Samsung с прекрасными характеристиками передачи света, контрастностью и яркостью. QLED – одно из лучших предложений на рынке в плане качества картинки, прямой конкурент OLED.

Но, помимо качества, есть и другие впечатляющие характеристики: 120 Гц, 4К, HDR, Dolby Vision и VRR (variable refresh rate). Все это топовый на сегодняшний день пакет. А учитывая, что внутри есть HDMI 2.1, Xiaomi Q1 – один из лучших телевизоров на рынке для консолей нового поколения.

На презентации даже решили сравнить с прямым конкурентом – Samsung. И цены, как вы понимаете, не на стороне корейцев. Ведь их аналогичный телевизор с таким же набором функций, но без Dolby Vision и VRR стоит около 3 000 евро.

Стоимость Q1 в Европе составит 1 300 евро. В грубом пересчете это почти 250 000 рублей за Samsung против 100 000 рублей у Xiaomi. А это не просто "чуть дешевле конкурентов", это в 2,5 раза дешевле с большим набором функций.

Очень надеюсь, что Xiaomi Q1 доедет до России. Потому что для нашего рынка телевизоров, где доминируют Samsung и LG, явно не хватает конкурентов с более низкими ценами, которых уже довольно много в мире.

В общем, презентация у Xiaomi получилась впечатляющей. Есть все: инновации, интересные решения, топовые характеристики и сравнительно доступные цены. Ждем марта, чтобы узнать цены на новинки в России и протестировать их лично.

Характеристики:

Диагональ – 75 дюймов (190 сантиметров)

Разрешение – 4К

Панель – QLED

Контрастность: 10000:1

Характеристики панели: HDR 10+, Dolby Vision, VRR,

Частота обновления: 120 Гц

Процессор: MediaTek MT9611,

Графический ускоритель: Mali G52 MP2

ОС: Android TV (на основе Android 10)