Штраф до 200 тыс может грозить за пропаганду ЛГБТ в интернете в РФ

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Законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в РФ предусматривает штраф до 200 000 рублей для граждан, до 4 миллионов рублей для юридических лиц, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ. Соответствующий документ разместил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Вместе с тем за пропаганду ЛГБТ среди детей гражданам будет грозить штраф до 200 000 рублей, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей. Если же это нарушение было совершено в интернете, то штраф достигнет 400 000 рублей для граждан и 5 миллионов рублей или административного приостановления деятельности на 90 суток для юридических лиц.

Хинштейн сообщил, что направил на отзыв в правительство России законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Он напомнил, что сейчас предусмотрено наказание лишь за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. Законопроект же предполагает распространение запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии на всех людей.

Поправки предлагают внести в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях.

"Кроме того, комитетом завершается работа над ранее анонсированным законопроектом, который вносит корреспондирующие изменения в ряд законов и вводит запрет на распространение такой информации офлайн и онлайн", – написал Хинштейн.

Он подчеркнул, что комитет проведет открытые общественные обсуждения этих предложений после начала осенней сессии Госдумы.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По ее словам, сейчас недостаточно только административного наказания. Она отметила, что это необходимо, чтобы не стать исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения, которая "является соучастницей уничтожения нашего населения".

