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Москва 24

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Шоу-бизнес

13:26

Собчак высказалась о якобы заведенном против нее деле о фейках

шоу-бизнес

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущая Ксения Собчак была вызвана на допрос по делу о распространении фейков о государственной власти. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране", – написала журналист.

По словам Собчак, у нее спрашивали о возможности специально задать вопрос режиссеру Виталию Манскому, на который "он даст заранее известный ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих".

По словам Собчак, вопросы для интервью не обсуждаются заранее, а ответы гостей публикуются без цензуры.

"Больше мне по поводу этого сказать нечего. Кроме горькой шутки о том, что и тут я не как все: пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру", – заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что полиция усмотрела в действиях телеведущей Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти. Отмечалось, что материалы в отношении журналистки были направлены в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для возбуждения уголовного дела.

Уточнялось, что речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей". Решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела следователи должны принять в течение месяца.

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