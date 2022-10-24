Собчак прокомментировала извинения Красовского

Фото: YouTube/"Осторожно: Собчак"

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала извинения ведущего телеканала RT Антона Красовского, которые он принес после высказываний об украинских детях.

"Ему "по-настоящему неловко", что он призывал сжигать детей. Он просит прощения у всех, кому "показалось" это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему "неловко", что кому-то "показалось", – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Ранее Красовский извинился за высказывания об украинских детях. Он отметил, что ему по-настоящему неловко и его просто "понесло" в эфире.

Гостем программы Красовского был писатель Сергей Лукьяненко. В эфире он рассказал, что, когда ему было 12 лет, он попал на Украину и уже тогда сверстники говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". В ответ на это Красовский заявил, что "топить таких надо было".

После этого главный редактор RT Маргарита Симонян назвала высказывания журналиста дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим.

В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить резкие высказывания Красовского. Доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала, поручено сделать главе московского СК Андрею Стрижову.



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