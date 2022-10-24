RT приостановил сотрудничество с Красовским после его высказываний о детях

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества с журналистом Антоном Красовским после его высказывания об украинских детях.

"На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Ранее во время эфира на RT с приглашенным гостем писателем Сергеем Лукьяненко журналист выступил с предложением убивать украинских детей. По его мнению, лучшим способом было бы их утопить или сжечь.

Подобную инициативу Красовский высказал, комментируя рассказ Лукьяненко о поездках на Украину в 1980-е годы – тот обратил внимание на то, что некоторые дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями".

В свою очередь, журналист, председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал неприемлемыми слова Красовского. Председатель СЖР подчеркнул, что принимать решение о последствиях для журналиста должны руководители RT.

Сам Красовский уже извинился за свои высказывания. Он пояснил, что его просто "понесло" в эфире.



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