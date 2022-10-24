В Союзе журналистов прокомментировали слова Красовского об украинских детях

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Журналист, председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал неприемлемыми слова ведущего телеканала RT Антона Красовского о том, что некоторых детей нужно топить. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Это нарушение всех норм: этических, журналистских и человеческих", – сказал Соловьев.

Председатель СЖР подчеркнул, что принимать решение о последствиях для Красовского должны руководители RT.

"Но если каким-то образом высказывания Красовского подпадают под наказание Гражданского или Уголовного кодекса, то с этим должны будут разбираться уже правоохранители", – добавил Соловьев.

Сам Красовский уже извинился за свои высказывания. Он пояснил, что его просто "понесло" в эфире.

Ранее во время эфира на RT с приглашенным гостем писателем Сергеем Лукьяненко журналист выступил с предложением убивать украинских детей. По его мнению, лучшим способом было бы их утопить или сжечь.

Подобную инициативу Красовский высказал, комментируя рассказ Лукьяненко о поездках на Украину в 1980-е годы – тот обратил внимание на то, что некоторые дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями".

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала высказывания Красовского дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим.



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