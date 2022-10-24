10:55Происшествия
В Союзе журналистов прокомментировали слова Красовского об украинских детях
Фото: ТАСС/Виктория Виатрис
Журналист, председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал неприемлемыми слова ведущего телеканала RT Антона Красовского о том, что некоторых детей нужно топить. Об этом сообщает "Лента.ру".
"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Это нарушение всех норм: этических, журналистских и человеческих", – сказал Соловьев.
Председатель СЖР подчеркнул, что принимать решение о последствиях для Красовского должны руководители RT.
"Но если каким-то образом высказывания Красовского подпадают под наказание Гражданского или Уголовного кодекса, то с этим должны будут разбираться уже правоохранители", – добавил Соловьев.
Сам Красовский уже извинился за свои высказывания. Он пояснил, что его просто "понесло" в эфире.
Ранее во время эфира на RT с приглашенным гостем писателем Сергеем Лукьяненко журналист выступил с предложением убивать украинских детей. По его мнению, лучшим способом было бы их утопить или сжечь.
Подобную инициативу Красовский высказал, комментируя рассказ Лукьяненко о поездках на Украину в 1980-е годы – тот обратил внимание на то, что некоторые дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями".
В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала высказывания Красовского дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!