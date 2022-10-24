Журналист Красовский извинился за высказывания об украинских детях

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ведущий телеканала RT Антон Красовский извинился за высказывания об украинских детях.

"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее во время эфира на RT с приглашенным гостем писателем Сергеем Лукьяненко журналист выступил с предложением убивать украинских детей. По его мнению, лучшим способом было бы их утопить или сжечь.

Подобную инициативу Красовский высказал, комментируя рассказ Лукьяненко о поездках на Украину в 1980-е годы – тот обратил внимание на то, что некоторые дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями".

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симонян назвала высказывания журналиста дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим.

До этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских. По данным следствия, в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором вероятно посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что украинский режим стремится убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!