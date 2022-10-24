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10:43

Происшествия

Бастрыкин поручил проверить высказывания Красовского о детях

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить резкие высказывания журналиста Антона Красовского о детях, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала, поручено сделать главе московского СК Андрею Стрижову.

Гостем программы Красовского был писатель Сергей Лукьяненко. В эфире он рассказал, что, когда ему было 12 лет, он попал на Украину и уже тогда сверстники говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". В ответ на это Красовский заявил, что "топить таких надо было".

После этого главный редактор RT Маргарита Симонян назвала высказывания журналиста дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим. Сам Красовский позже извинился за высказывания об украинских детях.

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