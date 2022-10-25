Собчак прокомментировала слова Соловьева в адрес екатеринбуржцев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Журналист и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слова Владимира Соловьева, который назвал екатеринбуржцев "сатанинскими выродками". В своем телеграм-канале она написала, что "добрый товарищ Соловьев" одержим бесами.

"Владимир Рудольфович, эти сатанинские выродки и мразь Собчак, они сейчас с вами, в одной комнате?" – спросила телеведущая.

Она отметила, что ему необходимы обряд экзорцизма, святая вода и осиновый кол "про запас".

"Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов", – добавила Собчак.

Ранее Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "сатанинскими выродками", "прыгавшими скотами" и "бесами". Он спросил, как некоторые граждане будут смотреть в глаза тем уральцам, которые защищают страну. Соловьев рассказал, что в комментариях ему пишут те, кто выступает против строительства храма в городе. Он также назвал "Ельцин Центр" культовым местом, в котором должны проводить время сатанисты.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!