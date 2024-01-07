Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России

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Владимир Путин назвал праздник Рождества Христова ярким выражением братского единения российских народов. Об этом он сообщил во время встречи с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, в своей подмосковной резиденции.

"И православные христиане, а это большинство населения России, и представители других наших конфессий – наших традиционных, братских конфессий – поздравляют православных христиан. Так же, как и христиане поздравляют своих братьев – представителей других религий – в дни их праздников", – отметил президент РФ.

Путин также поздравил с Рождеством российских военнослужащих, которые во время праздника продолжают отстаивать интересы РФ с оружием в руках.

Президент России заявил, что его встреча с семьями военнослужащих должна стать ясным сигналом для российских чиновников на всех уровнях к тому, что они должны оказывать необходимую поддержку родственникам участников СВО.

"Сейчас не буду говорить об очень тонких, тяжелых, может быть, даже вещах в преддверии праздника, касающихся ваших семей. Но хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами", – добавил Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на рождественской службе Путин и семьи Героев РФ присутствовали в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории резиденции Ново-Огарево.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христова. Предстоятель Русской церкви возглавил Рождественскую литургию в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Более 500 храмов в столице проводят рождественские службы