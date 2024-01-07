Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших в СВО Героев России – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, в своей подмосковной резиденции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, до этого семьям как личным гостям президента РФ была организована в Москве программа посещения выставок, представлений и прочих праздничных мероприятий.

После этого Владимир Путин провел беседу с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми, добавил Песков. Российский президент пригласил гостей на праздничный ужин.

На рождественской службе президент и семьи Героев РФ присутствовали в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории резиденции Ново-Огарево.

Ранее президент вручил памятные значки участникам спецоперации, с которыми встретился после обеда в своей резиденции в Ново-Огарево. Во время встречи с участниками СВО Владимир Путин подарил им значки в виде президентского штандарта.

Также военнослужащим было вручено именное табельное оружие. При вручении президент рассказал, что сам придумал такой подарок, а также отметил, что значки совершенно уникальные.