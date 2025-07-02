Захарова заявила о превышении полномочий генсеком ООН Гутерришем

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Генсек ООН Антониу Гутерриш превысил свои полномочия, высказавшись в пользу ограничения права вето в Совбезе организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел <...>, наверное, правильнее бы сказать было, из себя, но будем придерживаться этики, скажем, за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями", – цитирует ее ТАСС.

Захарова уточнила, что предложение Гутерриша у многих вызвало оторопь. Она объяснила, что возможная реформа СБ ООН не относится к компетенции секретариата, так как ситуация рассматривается в рамках межправительственных переговоров.

"Что касается конкретно права вето, то мы рассматриваем его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам Совбеза слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество", – добавила дипломат.

В МИД России убеждены, что нужно критиковать не само вето и не институт права вето, а Запад, который не хочет искать компромиссы и находится в плену собственных доминирования и исключительности. В это же время дискуссии о вето не должны задвигать на второй план другую проблему – соблюдение резолюций Совбеза, с которыми имеются серьезные проблемы, резюмировала Захарова.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН в ответ на заявление Гутерриша о необходимости принятия мер для борьбы с распространением дезинформации и ненависти в Сети.

Захарова указала, что критика Маска вызвана корыстными интересами, так как именно США задолжали организации взносов на сумму свыше 3 миллиардов долларов.

