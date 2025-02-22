Захарова спела песню Bella ciao после вручения ей петиции от народа Италии

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова спела песню Bella ciao вместе с журналистом Винченцо Лоруссо после того, как получила петицию от итальянского народа.

"Эту песню у нас все знают и поют на русском, а припев – на итальянском. Очень хочется, чтобы итальянцы знали, что мы знаем истинную историю Италии – с ее взлетами и падениями, с тем, что движение антифашистов, движение Сопротивления там было очень сильным", – передает ТАСС ее слова.

Ранее Лоруссо передал Захаровой петицию с извинениями от итальянцев за высказывание президента Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом. В ней говорится, что итальянский народ не поддерживает заявление главы государства.

Между тем в начале года премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещала ему продолжить поддержку.