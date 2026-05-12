12 мая, 07:55

Сотрудники "Московского паркинга" помогли 45 мотоциклистам, попавшим в ДТП

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудники "Московского паркинга" на эвакуаторах помогли 45 мотоциклистам, которые попали в ДТП еще до официального старта мотосезона, сообщает Дептранс со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, некоторые водители выезжают на автодороги еще до открытия мотосезона, что небезопасно для них и других участников движения. В это же время работники службы эвакуации оперативно выезжают по вызовам экстренных служб, эвакуируют мотоциклы и другие транспортные средства с мест аварии.

Кроме того, специалисты "Московского паркинга" круглосуточно дежурят на улицах. Это позволяет быстро освободить проезжую часть и предотвратить повторные ДТП, заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в Москве чаще других машин, оставленных на улицах без номеров, эвакуировали автомобили марки BMW. По данным Дептранса, только с 2017 года эвакуаторы "Московского паркинга" отправили на спецстоянки свыше 23 тысяч автомобилей без государственных номеров или с подложными знаками. 2 764 из них относятся к BMW.

транспортДТПгород

