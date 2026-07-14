"Эмоциональное потрясение": чемпионка мира Анастасия Диодорова – о столичном "Не/музее"

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Серебряный призер летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Анастасия Диодорова и мастер спорта России, тренер сборной Москвы по мас-рестлингу, бронзовый призер чемпионата Европы Амаль Сафаров оценили документальную экспозицию "Не/музея" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Спортсмены назвали экспозицию впечатляющей. По словам Диодоровой, проект вызывает эмоциональное потрясение.

"Я рекомендую побывать здесь каждому – особенно молодым ребятам и девчонкам. "Не/музей" показывает будущее, которого никому не пожелаешь", – отметила спортсменка.

В свою очередь, Сафаров добавил, что экспозицию хочется назвать документальной. Он особенно оценил ИИ-инсталляции и интерактивность, которые наглядно показывают последствия наркотиков.

Проект создан при участии ГУ МВД России по Москве и правительства столицы. Посетителям на экранах демонстрируется таймлапс-контент о процессе воздействия запрещенных веществ на организм, созданный на основе реальных кадров. Между тематическими зонами находится портретная галерея.

Чемпион Европы по кикбоксингу Дмитрий Беляев также ранее посетил "Не/музей" на ВДНХ. Он выразил надежду на то, что география проекта расширится и такие интерактивные пространства можно будет увидеть в других российских городах.

Познакомиться с экспозицией "Не/музея" можно в павильоне № 37 с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Для посещения необходима предварительная регистрация.