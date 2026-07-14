В Кремле поблагодарили ФСБ за срыв серии украинских терактов

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Кремль выразил признательность и поздравил российские спецслужбы за успешное проведение операций по предотвращению серии украинских терактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали задуманный Киевом удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию, расположенному в жилом секторе Подмосковья. Для нападения планировалось использовать БПЛА, которые доставили на территорию РФ контрабандным путем.

35 дронов были спрятаны злоумышленниками в ангаре рядом с предприятием. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал дроны. После запуска БПЛА были ликвидированы, сам злоумышленник задержан. Арендатор склада, где хранились БПЛА, был нейтрализован при задержании.

До этого российские силовики сорвали планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с использованием FPV-дронов с искусственным интеллектом. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

