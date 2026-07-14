Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 13:07

Политика

В Кремле поблагодарили ФСБ за срыв серии украинских терактов

Фото: depositphotos/Grigorenko

Кремль выразил признательность и поздравил российские спецслужбы за успешное проведение операций по предотвращению серии украинских терактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали задуманный Киевом удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию, расположенному в жилом секторе Подмосковья. Для нападения планировалось использовать БПЛА, которые доставили на территорию РФ контрабандным путем.

35 дронов были спрятаны злоумышленниками в ангаре рядом с предприятием. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал дроны. После запуска БПЛА были ликвидированы, сам злоумышленник задержан. Арендатор склада, где хранились БПЛА, был нейтрализован при задержании.

До этого российские силовики сорвали планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с использованием FPV-дронов с искусственным интеллектом. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Читайте также


властьполитикапроисшествия

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика