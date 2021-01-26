Дом в Митине планируют передать под заселение по программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом в Митине будет передан для заселения по программе реновации до конца года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики столицы.

Руководитель ведомства Сергей Левкин рассказал, что благодаря возведенному жилому зданию удастся обеспечить новым жильем около 250 семей.

"В программу реновации в Митине включено 14 домов, где проживают более двух тысяч человек, для ее реализации подобрано две стартовые площадки на улице Парковая: это введенный дом 33 и владение 7, для которого идет разработка градостроительной документации", – добавил Левкин.

Всего в СЗАО по программе реновации расселят в новые дома более 86 тысяч жителей. Для этих целей подобраны 26 стартовых площадок, которые включены в Адресный перечень № 708-ПП.

Ранее сообщалось, что новостройку в Южном Чертанове передадут под заселение по программе реновации в 2021 году. Возведенный по индивидуальному проекту пятисекционный дом находится по адресу Варшавское шоссе, дом 139. В нем разместятся 345 квартир общей площадью почти 34 тысячи квадратных метров, в которые заедут свыше 700 человек.

В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

