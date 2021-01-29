Пять новостроек по программе реновации планируют ввести в Зюзине до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Зюзино строят восемь домов по программе реновации. Пять из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Всего появится 1 042 квартиры. Под строительство выделено 62 тысячи квадратных метров.

"Пять домов мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году, еще три новостройки – в следующем году. Кроме этого, в ближайшее время мы планируем начать строительство еще трех жилых домов", – заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, еще 13 зданий находится в стадии проектирования. Он назвал Зюзино одним из самых крупных районов в столице по количеству домов, включенных в программу.

Всего в этом районе новые квартиры получат жители 182 домов, в которых проживают около 48 тысяч человек. Для начала расселения подобраны уже 24 стартовые площадки.

Ранее сообщалось, что новостройку в Южном Чертанове передадут под заселение по программе реновации в 2021 году. Возведенный по индивидуальному проекту пятисекционный дом находится по адресу Варшавское шоссе, дом 139. В нем разместятся 345 квартир общей площадью почти 34 тысячи квадратных метров, в которые заедут свыше 700 человек.

В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

