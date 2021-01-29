Пять новостроек по программе реновации планируют ввести в Зюзине до конца года

09:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Зюзино строят восемь домов по программе реновации. Пять из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году, сообщает пресс-служба департамента строительства.
Всего появится 1 042 квартиры. Под строительство выделено 62 тысячи квадратных метров.
"Пять домов мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году, еще три новостройки – в следующем году. Кроме этого, в ближайшее время мы планируем начать строительство еще трех жилых домов", – заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.
По его словам, еще 13 зданий находится в стадии проектирования. Он назвал Зюзино одним из самых крупных районов в столице по количеству домов, включенных в программу.
Всего в этом районе новые квартиры получат жители 182 домов, в которых проживают около 48 тысяч человек. Для начала расселения подобраны уже 24 стартовые площадки.
Ранее сообщалось, что новостройку в Южном Чертанове передадут под заселение по программе реновации в 2021 году. Возведенный по индивидуальному проекту пятисекционный дом находится по адресу Варшавское шоссе, дом 139. В нем разместятся 345 квартир общей площадью почти 34 тысячи квадратных метров, в которые заедут свыше 700 человек.
В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.
"Это наш город": в Москве построен миллион квадратных метров жилья по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: