Восемь детских садов и четыре школы построят в Зюзине по программе реновации

14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Восемь детских садов и четыре школы построят в столичном районе Зюзино по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
"В районе Зюзино по программе реновации построят 12 объектов образования: восемь детских садов и четыре школы. Кроме этого, за счет средств городского бюджета в районе предусмотрено строительство школы искусств, музыкальной школы, дворца культуры, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.
Он подчеркнул, что в районе также предусмотрено создание бульварной зоны от станции метро "Зюзино" до Перекопского пруда, а также будет проведена реорганизация территории между парком "Зюзино" и Балаклавским проспектом для создания дополнительной парковой зоны.
Ранее сообщалось, что строительство школы на 1,2 тысячи мест в Коммунарке завершится в 2022 году. Школу возведут в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города за счет бюджетных средств. Уточняется, что город заключил контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с победителем открытого конкурса.
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