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Город

17:55

Строительство школы на 1,2 тысячи мест в Коммунарке завершат в 2022 году

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство школы на 1,2 тысячи мест в Коммунарке завершится в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.

Школу возведут в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города за счет бюджетных средств. Уточняется, что город заключил контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с победителем открытого конкурса.

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, с 2012 года в ТиНАО построили и ввели 19 школ на 17 тысяч 749 учеников. Среди них две школы построены за счет бюджета Москвы.

Ожидается, что к 2035 году количество новых школ в ТиНАО возрастет до 170.

Ранее Жидкин рассказывал, что в нынешнем году планируется построить 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости в ТиНАО. По его словам, коммерческая и нежилая застройка позволяет развивать социальную инфраструктуру и создавать рабочие места.

Он подчеркивал, что в ближайшее время в ТиНАО построят 35 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости.

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