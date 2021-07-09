Россиян предупредили о возможных новых схемах отъема жилья

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем. Появились прецеденты продажи квартир должников, даже если это их единственное жилье.

Если это делать строго по закону, то взамен банкрот должен получить жилье меньшей площади, но в Минэкономразвития считают, что этими правилами могут воспользоваться мошенники. Они могут разработать целые схемы по отъему единственных квартир у граждан.

Поэтому в ведомстве призывают максимально четко прописать процесс продажи единственного жилья в соответствующем законе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.