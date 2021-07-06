Полиция задержала несовершеннолетнего за мошенничество с недвижимостью

10:07
Фото: 77.мвд.рф
Столичные полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью, сообщает Агентство "Москва".
В марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме прошла сделка купли-продажи квартиры, расположенной на улице Сельскохозяйственной. Стоимость квартиры составила более 17,5 миллиона рублей.
Поскольку клиент являлся несовершеннолетним, работник компании запросил соответствующие документы от родителей мальчика. Тогда злоумышленник направил в адрес компании решение органов опеки о признании его полностью дееспособным гражданином, которое впоследствии оказалось поддельным.
Помимо этого, он сфальсифицировал и предоставил застройщику платежное поручение, на основании которого составили договор купли-продажи. Таким образом подросток получил права собственности на квартиру.
После регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платежному поручению, о чем сообщила клиенту. Подросток сообщил, что отозвал предыдущий платеж из-за проблем с банком, но через некоторое время отправил новое платежное поручение.
Затем молодой человек обратился к менеджеру компании и пожаловался на то, что у него возникли сложности с заселением. Его оповестили, что деньги так и не поступили на счет. В это же время "клиент" предпринял активные действия по продаже квартиры. Он вскрыл замок на входной двери, поменял личинку, а также прописался в квартире. После этого он опубликовал объявление о продаже квартиры на одной из торговых интернет-площадок.
Когда в компании-застройщике поняли, что стали жертвами мошенничества, обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали полицией на улице Бакинской. По решению суда он находится под подпиской о невыезде.
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