Россиянам рассказали о способах защиты банковских карт в период летних отпусков

Фото: depositphotos/valphoto
Россиянам, которые собираются в отпуск, необходимо помнить о базовых принципах защиты банковских карт, заявил глава международной платежной системы Visa в РФ Михаил Бернер в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, необходимо всегда информировать банк о предстоящей поездке за рубеж и оставить финансовой организации ваши контактные данные.
"(Необходимо. – Прим. ред.) заранее записать телефонные номера и электронные адреса вашего банка, чтобы быстро связаться с банком в случае вопросов", – советует специалист.
Бернер также заявил, что лучше всего держать на карте только ту сумму, которую планируется использовать в ближайшее время. Кроме того, для безопасности можно подключить push-уведомления об операциях по карте и своевременно проверять подтверждения по совершенным операциям.
Ранее юрист Елена Держиева объяснила, почему владельцам кредитных карт необходимо закрывать их по истечении срока службы. По словам специалиста, карте соответствует счет, через который проходят финансовые операции, и именно он по истечении срока действия карты остается открытым. Закрытие счета обезопасит клиента от лишних расходов за обслуживание или СМС-информирование.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: