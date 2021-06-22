Россиянам рассказали о способах защиты банковских карт в период летних отпусков

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Россиянам, которые собираются в отпуск, необходимо помнить о базовых принципах защиты банковских карт, заявил глава международной платежной системы Visa в РФ Михаил Бернер в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, необходимо всегда информировать банк о предстоящей поездке за рубеж и оставить финансовой организации ваши контактные данные.

"(Необходимо. – Прим. ред.) заранее записать телефонные номера и электронные адреса вашего банка, чтобы быстро связаться с банком в случае вопросов", – советует специалист.

Бернер также заявил, что лучше всего держать на карте только ту сумму, которую планируется использовать в ближайшее время. Кроме того, для безопасности можно подключить push-уведомления об операциях по карте и своевременно проверять подтверждения по совершенным операциям.

Ранее юрист Елена Держиева объяснила, почему владельцам кредитных карт необходимо закрывать их по истечении срока службы. По словам специалиста, карте соответствует счет, через который проходят финансовые операции, и именно он по истечении срока действия карты остается открытым. Закрытие счета обезопасит клиента от лишних расходов за обслуживание или СМС-информирование.