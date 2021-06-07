Юрист объяснила, почему необходимо закрывать старые кредитные карты

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Юрист Елена Держиева объяснила, почему владельцам кредитных карт необходимо закрывать их по истечении срока службы. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Даже если на кредитной карте не было никакой задолженности и вы ее уничтожили, когда истек срок действия, это не означает, что карточка закрыта и вы обезопасили себя от потери средств", – заметила специалист.

По словам Держиевой, карте соответствует счет, через который проходят финансовые операции, и именно он по истечении срока действия карты остается открытым. Закрытие счета обезопасит клиента от лишних расходов за обслуживание или СМС-информирование.

Механизм работы данного правила, напомнила юрист, также позволяет перевести счет со старой кредитной карты на новую. Как следствие, банк может взимать сервисную плату даже в том случае, если клиент не получал новую карту.

Важно также то, что деньги списываются из кредитного лимита – пользователь рискует оказаться должником по процентам. За счет этого может ухудшиться кредитная история клиента.

В мае сообщалось, что российские банки увеличили лимиты по новым кредитным картам. Стало известно, что средний показатель в апреле 2021 года достиг максимальной отметки с начала 2019 года и выражается в 72,9 миллиона рублей.