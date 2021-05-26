Финансист назвал опасность заработка на кешбэке

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Важно помнить, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты. Такое заявление в разговоре с агентством "Прайм" сделал руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов.

Он отметил, что данная программа работает как мотивационная приманка для тех, кто стремится вернуть максимум средств.

"Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты, и чем больше кешбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки", – сказал Пахомов.

Эксперт добавил, что обычно максимальный кешбэк приносят те товары, в которые заложена более высокая маржинальность или спрос на которые невелик.

"Кешбэк интересен в тех случаях, когда он предоставляется на те товары или услуги, которыми клиент пользуется часто", – подчеркнул специалист, отметив, что в прочих случаях покупатель получает лишь скидку, но все равно тратит заработанные средства.

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