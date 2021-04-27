Финансист назвал главную опасность дебетовых карт

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Из-за подключенного на дебетовой карте овердрафта можно случайно задолжать банку. Об этом в беседе с News.ru рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

"Опасность такой карты заключается в том, что вы зачастую не контролируете размер остатка на счете. И, уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать", – сказал эксперт.

Он порекомендовал внимательнее следить за остатком средств на счете или вовсе отказаться от овердрафта.

Проценты и штрафы за просрочку по картам с овердрафтом могут быть значительно выше, чем по кредитным, обратил внимание Солодков, добавив, что если дополнительные деньги все-таки понадобились, стоит найти альтернативный источник.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить применение платежных систем Visa и MasterCard. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.