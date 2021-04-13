Эксперт рассказал об опасностях дебетовых карт

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Управляющий партнер одной из инвестиционных компаний Эдуард Бугров рассказал об опасностях, которые могут таить в себе дебетовые карты. Об этом сообщает News.ru.
По словам эксперта, дебетовая карта может преподнести неприятный сюрприз в случае технического овердрафта, то есть непреднамеренного перерасхода средств. Это может произойти, если внести на счет наличные через банкомат.
"Денежные средства на счету отображаются мгновенно, и человек уверен, что может свободно расплачиваться картой. На самом деле деньги зачисляются только через 1-3 дня, и все эти дни пользователь карты рассчитывается за счет кредитных средств", – пояснил Бугров.
По его словам, в этом случае придется возвращать банку проценты.
Бугров подчеркнул, что столкнуться с техническим овердрафтом можно и при резких скачках курса валют. Этот вариант актуален при покупках в зарубежных интернет-магазинах – в день подтверждения оплаты курс валюты может измениться.
"Если в этот момент на счете денег недостаточно, клиент получает овердрафт и может задолжать банку проценты", – отметил он.
Кроме того, если карта лежит без дела, это не значит, что за ее обслуживание не нужно платить.
Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала об особенностях оформления кредитов в онлайн-формате. Она отметила, что опасения может вызывать вопрос безопасности процедуры. Кроме того, эксперт напомнила о возможности попадания на фишинговые сайты, которые лишь формой напоминают интернет-ресурс банка. На подобных сайтах нельзя оставлять личные данные, поскольку к реальным кредитным организациям они не имеют отношения.
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