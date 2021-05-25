Банки резко увеличили лимиты по новым кредитным картам

Фото: Depositphotos/valphoto
Средний лимит по выданным повторно кредитным картам в апреле 2021 года достиг максимальной отметки с начала 2019 года. Он составил 72,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Уточняется, что по сравнению с мартом 2021 года показатель увеличился на 5,2%, или 3,6 тысячи рублей. Если сравнивать с апрелем 2020 года, рост составил 12,3%.
Известно, что в тот период в начале пандемии коронавируса и соответствующих экономических ограничений банки ужесточили подходы к кредитованию клиентов, а в настоящее время, наоборот, смягчают их. Таким образом, лимиты по кредитным картам повышают с конца минувшего года.
Похожая тенденция была зафиксирована и в других кредитных бюро из топ-3. Как отметили в БКИ "Эквифакс", в апреле средняя сумма, которая была доступна держателям кредитных карт, увеличилась на 4,5 тысячи рублей (6,7%), до 72,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что к концу 2021 года банки будут примерно на 10% реже одобрять ипотечные кредиты, достаточные для покупки желаемых квартир.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: