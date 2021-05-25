Банки резко увеличили лимиты по новым кредитным картам

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Средний лимит по выданным повторно кредитным картам в апреле 2021 года достиг максимальной отметки с начала 2019 года. Он составил 72,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Уточняется, что по сравнению с мартом 2021 года показатель увеличился на 5,2%, или 3,6 тысячи рублей. Если сравнивать с апрелем 2020 года, рост составил 12,3%.

Известно, что в тот период в начале пандемии коронавируса и соответствующих экономических ограничений банки ужесточили подходы к кредитованию клиентов, а в настоящее время, наоборот, смягчают их. Таким образом, лимиты по кредитным картам повышают с конца минувшего года.

Похожая тенденция была зафиксирована и в других кредитных бюро из топ-3. Как отметили в БКИ "Эквифакс", в апреле средняя сумма, которая была доступна держателям кредитных карт, увеличилась на 4,5 тысячи рублей (6,7%), до 72,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года банки будут примерно на 10% реже одобрять ипотечные кредиты, достаточные для покупки желаемых квартир.