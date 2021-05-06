Банковские мошенники начали использовать роботов

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Мошенники начали использовать новые схемы обмана россиян. Теперь злоумышленники используют при звонках роботов, которыми обычно пользуются финансовые организации. Об этом сообщает газета "Известия".

Ежегодно от банковских мошенников страдают сотни тысяч человек. Только за прошлый год у россиян похитили около 150 миллиардов рублей. Средний ущерб на человека от таких звонков составил от 27 от 50 тысяч рублей.

"В последнее время мошенники стали использовать роботов. Они делают это в целях экономии усилий на первом этапе разговора – так идет отсев потенциальных жертв, которые не ведутся на их уловки и сбрасывают звонок", – отметил руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексей Коняев.

Он добавил, что мошенники используют психологическое давление. Если потенциальная жертва не сбросила звонок, а проявила заинтересованность, то ее переводят на живое общение с якобы сотрудником банка.

"Банки используют обзвон с помощью роботов, как правило, в маркетинговых целях. Человеку автоматически зачитают предложение, но не будут настаивать, чтобы он тут же переключился на оператора. Самое большее – в конце сообщения будут указаны контакты для получения дополнительной информаци", – добавил специалист.

Сооснователь банка для предприятий и предпринимателей "Точка" Константин Ковалев подчеркнул, что к роботам мошенники прибегли еще и потому, что они вызывают меньше опасений у людей. При этом он порекомендовал сбрасывать подобного рода звонки и в случае необходимости самостоятельно обращаться в банк.

Руководитель направления информационной безопасности ITGLOBAL.COM Александр Зубриков поделился, как отличить мошенников от реальных сотрудников банка. Во-первых, злоумышленники будут сообщать о том, что кто-то пытается совершить платеж по вашей карте. Во-вторых, они почти всегда запрашивают данные карты (номер, ПИН-код, CVV-код).

"Настоящий сотрудник банка никогда не будет выспрашивать информацию о данных карты, тем более трехзначный код на ее обратной стороне. Да, в начале беседы он назовет ваши имя и фамилию, попросив подтвердить, вы это или нет, это предписано правилами, но больше никакой личной информации собеседник выведывать не станет. Кроме того, мошенники в отличие от сотрудников банка активно используют методы психологического давления – пытаются запугать человека, прибегая к таким аргументам, как "нужно действовать срочно", "ваши средства в опасности" и так далее", – отметил Коняев.

По его словам, мошенники стремятся запугать человека. Он добавил, что зачастую мошенники уже стали представляться сотрудниками правоохранительных органов. В этом случае они сначала предлагают жертве приехать в отделение для дачи показаний по уголовному делу в связи с подозрительными операциями по карте, а после этого переводят звонок на якобы сотрудника Центробанка.

"Если говорить о техническом арсенале мошенников, то они, конечно же, следят за новыми решениями и стараются их использовать. Так, в последние годы они все активнее прибегают к инструментам для подмены телефонных номеров, например банка, полиции или суда", – объяснил эксперт.

Ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов, в свою очередь, рекомендовал всем гражданам при ответе на данные звонки просить у звонящего назвать полные ФИО, дату рождения и место открытия счета.

"У сотрудников банка эти сведения есть, а у мошенников, как правило, нет. Спросите, из какого офиса или отделения банка вам звонят и по какому адресу он располагается", – сказал Черкасов.

Также о мошенничестве будут свидетельствовать попытки узнать данные карты и коды, которые могут приходить на телефон.

"Главное – сохраняйте спокойствие, не совершайте необдуманных и поспешных действий. Не сообщайте о себе и своих счетах и картах никаких сведений", – сказал Александр Зубриков.

После подозрительных разговоров он советует сразу же позвонить в банк и рассказать о ситуации. А тем, кто стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно заблокировать карту и попросить отменить транзакцию, также можно написать заявление в полицию, добавил Зубриков.

Ранее специалисты Роскачества предупредили об активизации мошенников с авиабилетами и социальными выплатами, о которых объявил Владимир Путин. Также эксперты предупреждают, что в период праздников активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор авиабилетов.

