В ГД оценили разработку сервиса для борьбы с телефонным мошенничеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Антимошенник" для мобильного приложения МВД, который планируют запустить в России до конца года, оценил первый заместитель руководителя фракции "Единой России", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Об этом сообщает RT.

По его словам, это очень важная процедура и многие ведомства занимаются проблемой телефонного мошенничества.

При этом он отметил, что фантазия злоумышленников безгранична.

"Это очень серьезный мошеннический бизнес. Этому сервису даже тогда, когда он начнет работу, необходимо будет обновляться постоянно. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы", – сказал Шхагошев.

Ранее сообщалось, что модуль "Антмошенник" сможет оповещать пользователей о звонках или смс-сообщениях с номеров, которые ранее были отмечены в противоправных действиях. Подобные вызовы или рассылки можно будет заблокировать.

Дополнительной опцией заявлен "Белый список". Внесенные в него номера телефонов не будут блокироваться ни на уровне звонков, ни на уровне сообщений.

