Мошенники развернули в Сети масштабную атаку под видом опроса ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мошенники развернули масштабную атаку на пользователей Сети под видом опроса ВОЗ, сообщили в пресс-службе компании Group-IB, занимающейся вопросами кибербезопасности.

Специалисты выяснили, что за атакой стоит группа DarkPath Scammers.

"Злоумышленники создали распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дню осведомленности о здоровье. Однако вместо обещанных 200 евро пользователей перенаправляли на сайты знакомств, платных подписок или мошеннические ресурсы", – говорится в сообщении.

В компании предупредили, что большая часть опасных ресурсов по-прежнему работает. Мошенники используют электронную почту, социальные сети и приобретают платную рекламу для продвижения сайтов. По оценке Group-IB, порядка 200 тысяч человек из США, Индии, России и других стран завлекают злоумышленники из DarkPath Scammers ежедневно.

Ранее специалисты по киберпреступности предупредили россиян о появлении большого количества фальшивых онлайн-ресурсов, занимающихся якобы продажей билетов на "Сапсан". Работа по их блокировке ведется совместно с ОАО "РЖД", однако некоторые по-прежнему работают.