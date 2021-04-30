Мошенники развернули в Сети масштабную атаку под видом опроса ВОЗ

16:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мошенники развернули масштабную атаку на пользователей Сети под видом опроса ВОЗ, сообщили в пресс-службе компании Group-IB, занимающейся вопросами кибербезопасности.
Специалисты выяснили, что за атакой стоит группа DarkPath Scammers.
"Злоумышленники создали распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дню осведомленности о здоровье. Однако вместо обещанных 200 евро пользователей перенаправляли на сайты знакомств, платных подписок или мошеннические ресурсы", – говорится в сообщении.
В компании предупредили, что большая часть опасных ресурсов по-прежнему работает. Мошенники используют электронную почту, социальные сети и приобретают платную рекламу для продвижения сайтов. По оценке Group-IB, порядка 200 тысяч человек из США, Индии, России и других стран завлекают злоумышленники из DarkPath Scammers ежедневно.
Ранее специалисты по киберпреступности предупредили россиян о появлении большого количества фальшивых онлайн-ресурсов, занимающихся якобы продажей билетов на "Сапсан". Работа по их блокировке ведется совместно с ОАО "РЖД", однако некоторые по-прежнему работают.
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