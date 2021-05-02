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Безопасность

08:30

МВД реализует мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

безопасность

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Сервис "Антимошенник" для мобильного приложения МВД запустят в РФ до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

"Стоимость работ составляет 44,9 миллиона рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы – 25 декабря 2021 года", – заявили в пресс-службе ведомства.

Модуль "Антмошенник" сможет оповещать пользователей о звонках или смс-сообщениях с номеров, которые ранее были отмечены в противоправных действиях. Подобные вызовы или рассылки можно будет заблокировать.

Дополнительной опцией заявлен "Белый список". Внесенные в него номера телефонов не будут блокироваться ни на уровне звонков, ни на уровне сообщений.

Приложение МВД России, в котором реализуют новый сервис, на данный момент доступно в AppStore и Google Play.

В апреле МВД показало, как телефонный мошенник обманывал людей. На примере афериста из Иркутской области ведомство продемонстрировало принцип работы злоумышленника.

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