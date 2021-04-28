МВД показало, как телефонный мошенник обманывал людей

Видео: YouTube/МВД МЕДИА

МВД РФ опубликовало видео, в котором на примере мошенника из Иркутской области показало, как злоумышленники обманывают простых граждан. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило издание Pravda.Ru

На записи мужчина за несколько минут убеждает девушку "одолжить" ему несколько тысяч рублей. Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, до задержания он успел обмануть как минимум 10 человек в Иркутской области и Бурятии.

"После задержания подозреваемый, находясь в полицейском подразделении, продемонстрировал, как обманывал доверчивых граждан. Под видеозапись набрал случайный номер и детально воспроизвел собеседнице свой типичный монолог", – объяснили в ведомстве.

Злоумышленник действовал по следующей схеме: набирал телефон незнакомых людей, представившись дальним родственником, предлагал встретиться, а затем под предлогом проблемы на заправке просил в долг от двух до четырех тысяч рублей. Спустя недолгие уговоры люди соглашались перевести нужную сумму.

"Уважаемые граждане и все, кто смотрит это видео, обращаюсь к вам. Не покупайтесь на это, данные просто спрашивайте нормально – фамилию, что за родственник", – призвала Волк.

Недавно с мошенниками столкнулся житель столицы Павел Кленов. Неизвестные завладели фотографиями его документов. Сначала они взяли на мужчину кредит, а затем за вознаграждение стали предлагать от его лица помощь с получением займов.

