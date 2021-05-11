ЦБ предложил способ возврата денег жертвам кибермошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Банк России планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников с помощью заморозки украденных средств на счетах преступников, сообщает газета "Известия".

"Первая предполагаемая новация – автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего", – рассказал изданию замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев, курирующий ФинЦЕРТ.

Блокировка суммы важна, так как в половине случаев злоумышленники снимают похищенные средства в течение часа после перевода, в 47% – в течение двух-трех часов, в 3% случаев деньги могут задержаться на счете до 24 часов.

В материале говорится, что зачастую преступники, чтобы запутать следы, используют целую цепочку переводов. В качестве первого получателя выступает подставная личность, данные которой используются злоумышленниками для анонимности.

"В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств", – говорится в сообщении.

Как рассказал газете вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, банковское сообщество подготовило законопроект, согласно которому вводится автоматическая блокировка на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.

Ранее сообщалось, что мошенники начали применять новые схемы обмана россиян. Теперь злоумышленники используют при звонках роботов, которыми обычно пользуются финансовые организации.

Руководитель направления информационной безопасности ITGLOBAL.COM Александр Зубриков поделился, как отличить мошенников от реальных сотрудников банка. Во-первых, злоумышленники будут сообщать о том, что кто-то пытается совершить платеж по вашей карте. Во-вторых, они почти всегда запрашивают данные карты (номер, ПИН-код, CVV-код).