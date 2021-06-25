В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки мошенников при покупке тура в Турцию

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Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, покупая тур в Турцию, следует соблюдать ряд правил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.
Он посоветовал не доверять контекстной рекламе в социальных сетях, поисковиках, а также рассылкам и баннерам в бесплатных мобильных приложениях, так как мошенники используют все эти каналы.
"У них также может быть служба поддержки, call-центр, страницы в соцсетях со множеством подписчиков и даже выглядящие реальными документы с печатями и подписями", – подчеркнул специалист.
Куканов рекомендовал обращаться к известным и проверенным туроператорам, подлинность интернет-страниц которых не вызывает сомнений.
Приобретать билеты на сайтах неизвестных организаций не следует, как не следует и переводить деньги на карты частным лицам якобы за билеты, добавили специалист.
Перед заключением сделки важно проверить, включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания поездки.
Эксперт указал и на необходимость проверять доменное имя ресурса и дату его создания через специальный сервис, а также наличие протокола HTTPS и действующего сертификата безопасности в адресной строке браузера.
Плохим признаком он назвал просьбу без раздумий полностью оплатить тур в обмен на значительную скидку. Подобное поведение характерно для мошенников.
При бронировании тура важно соблюдать общие правила безопасности в Сети: пользоваться антивирусом, оплачивать интернет-покупки не зарплатной, а отдельной, желательно виртуальной картой.
Куканов подчеркнул, что туристов, самостоятельно бронирующих отели, турецкая сторона дополнительно просит уточнять, есть ли у объекта сертификат эксплуатации, выданный министерством культуры и туризма, и соответствие заявленному количеству звезд.
В составленных онлайн договорах эксперт рекомендовал проверять адрес, название и контактную информацию на сайте, где осуществляется бронирование. Также нужно убедиться, что информация об объекте или турагентстве зафиксирована профессиональными ассоциациями, и проверить наличие сайта, на котором будет выполнено бронирование в турецкой информационной системе электронной торговли (ETBIS).
В заключение руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества напомнил, что перед поездкой в Турцию в любом случае необходимо получить документ о вакцинации от коронавируса или сделать сделать тест.
Ранее стало известно, что россияне стали массово скупать путевки в Турцию. На ближайшие даты туров уже не найти.
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