В Москве выявили 6 040 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки выявили 6 040 новых случаев COVID-19, были госпитализированы 1 717 человек. При этом на ИВЛ находится 691 пациент, сообщает Оперштаб.

"В городе выздоровели еще 6 805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 207 500", – говорится в сообщении.

За это время в Москве скончались 109 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперативном штабе напомнили, что лучшим способом защиты от вируса является вакцинация.

"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", – призвали в штабе.

Как сообщалось, всего за последние сутки в России подтвердили 24 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. В Московской области зафиксировали 2 581 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 937, в Нижегородской области – 495, в Воронежской области – 397.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 5 707 452 случая коронавирусной инфекции.