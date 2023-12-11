Юрист рассказала, что надо сделать собственнику квартиры перед ее сдачей

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Перед тем как сдать квартиру, собственнику нужно проверить ее состояние и сделать необходимый ремонт. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на адвоката Екатерину Антонову.

По ее словам, это поможет увеличить стоимость аренды, избежать претензий от нанимателя и уменьшить риск повреждения имущества. Кроме того, необходимо сделать фотографии жилья и приложить их к договору найма.

После этого, по словам специалиста, стоит определиться с условиями сдачи квартиры. В договоре найма должны быть четко прописаны стоимость, права и обязанности сторон, правила проживания и так далее. Сам договор найма является обязательным документом при сдаче квартиры.

Отмечается, что следующим шагом является нахождение надежного нанимателя. Для этого можно воспользоваться услугами агентства недвижимости, порекомендовать квартиру знакомым, разместить объявление на специальных сайтах.

Юрист посоветовала проверить паспортные данные нанимателя, справку о доходах, отзывы от предыдущих арендодателей. После этого следует заключить договор найма квартиры с нанимателем, а также зарегистрировать его в налоговой инспекции.

Антонова уточнила, что в договоре должны быть отражены все существенные условия сдачи квартиры и приложения, которые включают в себя инвентаризационный список имущества, квитанции об оплате аренды и другие.

Подчеркивается, что договор найма должен быть зарегистрирован в налоговой инспекции по месту нахождения квартиры в течение 30 дней с момента заключения. Это нужно, чтобы уплачивать налог со сдачи квартиры в найм, который составляет 13% от суммы аренды.

Кроме того, эксперт советует сообщить управляющей компании или товариществу собственников о сдаче квартиры, предоставить копию договора. Так можно избежать проблем с оплатой коммунальных услуг, контролировать соблюдение правил проживания.

"Собственник квартиры должен уведомить своих соседей о том, что в его квартире проживает наниматель, и предоставить им его контактные данные", – подвела итог юрист.

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До этого эксперт Никита Журавлев объяснил, почему россияне покупают квартиры с маленькой площадью. По его словам, это связано с расширением уже имеющийся жилплощади, а доля таких квартир на рынке составляет меньше сотой процента.

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