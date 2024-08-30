Замначальника МЖИ Селиверстов рассказал, как сделать перерасчет оплаты услуг ЖКХ

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О том, как сделать перерасчет за свет, воду и газ за дни отсутствия в жилом помещении, что актуально при возвращении из летних отпусков, рассказал заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Евгений Селиверстов.

"Если вы зарегистрированы в квартире и покидаете жилое помещение более чем на пять дней, можно сделать перерасчет оплаты услуг ЖКХ. Такой услугой можно воспользоваться, если квартира не оборудована индивидуальным прибором учета – счетчиком и нет технической возможности его установить. Ведь горожане, у которых в квартире есть индивидуальный прибор учета, просто передают показания ежемесячно и платят согласно им", – рассказал Селиверстов.

Он также обратил внимание на необходимость уведомить управляющую организацию о своем отсутствии. Закон позволяет сделать это как до отъезда, так и по возвращении, но не позднее 30 дней. Заявление на перерасчет в связи с временным отсутствием можно подать исключительно в электронном виде на официальном сайте мэра и правительства Москвы в разделе "ЖКУ, обслуживание жилья".

По его словам, перерасчет должен быть сделан в течение пяти дней после получения заявления. К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия.

"Если управляющая организация отказывает в перерасчете размера платы за коммунальные услуги ввиду временного отсутствия, вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в Государственную жилищную инспекцию города Москвы", – подчеркнул эксперт.

Ранее Евгений Селиверстов посетил площадку форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и рассказал про улучшения столичной системы ЖКХ, в частности, в ней появляется все больше экологичной уборочной техники.

По его словам, всю уборочную технику, которую жители мегаполиса видят на улицах, постепенно переведут на электротягу, что позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, спецтехника, закупленная городом в минувшую зиму, уже была электрической и, несмотря на суровые погодные условия и аномальные снегопады, отлично себя показала.

