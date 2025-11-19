19 ноября, 09:59Город
Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Коммунальные службы Москвы и предприятия топливно-энергетического комплекса готовы к работе в зимний период. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков.
"По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период", – отметил вице-мэр.
По его словам, соответствующие документы получили ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", а также ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".
Как пояснил вице-мэр, эти предприятия способны обеспечить качественное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов. Всего к отопительному сезону подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
В частности, были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Данные работы позволили заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их.
Ранее в столице завершилась зимняя подготовка наземного городского транспорта. В частности, к перевозке пассажиров в холодное время года готовы все трамваи, автобусы и электробусы. Все водители и механики также прошли необходимые инструктажи. Специалисты продолжат следить за состоянием транспорта, а также усиливать контроль в меняющихся погодных условиях.