Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Коммунальные службы Москвы и предприятия топливно-энергетического комплекса готовы к работе в зимний период. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков.

"По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период", – отметил вице-мэр.

По его словам, соответствующие документы получили ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", а также ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".

Как пояснил вице-мэр, эти предприятия способны обеспечить качественное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов. Всего к отопительному сезону подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

В частности, были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Данные работы позволили заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их.

Ранее в столице завершилась зимняя подготовка наземного городского транспорта. В частности, к перевозке пассажиров в холодное время года готовы все трамваи, автобусы и электробусы. Все водители и механики также прошли необходимые инструктажи. Специалисты продолжат следить за состоянием транспорта, а также усиливать контроль в меняющихся погодных условиях.