25 ноября, 09:31

Город

Очистные сооружения "Приволье" обновили в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы провели реконструкцию очистных систем "Приволье", сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, после присоединения к городу новых территорий была организована комплексная инвентаризация и проверка сооружений водоотведения.

"В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов", – заключил заммэра.

Благодаря работам повысили надежность функционирования системы водоотведения и обеспечили необходимый резерв мощностей.

Специалисты возвели новую канализационно-насосную станцию, производительность которой составила 1 тысячу кубометров в сутки. Работы организовали с использованием инновационных технологий. Также смонтировали высокомощные газоочистные установки, предотвращающие появление неприятных запахов и перенаправили сточные воды на очистные сооружения "Кленово". Их реконструировали еще в 2022 году.

После завершения работ специалисты вывели из эксплуатации старые очистные системы. Ключевые узлы и механизмы, использованные в реконструкции, были произведены в Москве, а диспетчеризацию создали с российским программным обеспечением.

Ранее в столице обновили около 330 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. В проведении работ сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы использовали отечественные материалы и оборудование. Специалисты сначала демонтировали старые конструкции из металла на оголовках вентшахт, привели в порядок поверхности, восстановили бетонный слой и гидроизоляцию.

