11 ноября, 17:40

Происшествия

Минобороны Турции сообщило, что на борту разбившегося в Грузии самолета было 20 военных

Фото: ТАСС/IMAGO/Wolfgang Simlinger

На борту разбившегося в Грузии военно-транспортного самолета С-130 вместе с экипажем были 20 турецких военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы.

О крушении турецкого военного вертолета в 5 километрах от государственной границы Грузии стало известно 11 ноября. Позже в оборонном ведомстве Турции подтвердили, что разбилось воздушное судно Lockheed C-130 Hercules.

По предварительным данным, борт направлялся в Турцию из Азербайджана. В результате, как сообщил глава Минобороны страны Закир Гасанов, погибли турецкие, грузинские и азербайджанские военнослужащие. По факту произошедшего организовано расследование о нарушении правил безопасности воздушного движения, повлекшем жертвы.

