За сутки в Москве госпитализировали 6% от числа выявленных случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 407 человек с COVID-19. Это составило 6% от числа выявленных случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

С учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при нем для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

В Оперштабе рассказали, что на ИВЛ находятся 522 человека. Выздоровели за сутки 5 805 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 962 382.

Выявлено за последние 24 часа 23 417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 75 пациентов.

Ранее заммэра по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова рассказала, что в Москве число больничных коек для лечения детей с коронавирусом увеличили до 1,3 тысячи.

Со вторника, 1 февраля, юных пациентов начнет принимать корпус больницы № 9 имени Сперанского.

