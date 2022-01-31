В Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19

11:30
Число мест в московских больницах для лечения детей с коронавирусом увеличат почти до 1,3 тысячи. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова.
С 1 февраля заболевших начнет принимать коронавирусный корпус больницы имени Сперанского. При необходимости детей будут класть вместе с родителями, отметила Ракова.
Есть все необходимое оборудование и мебель. Пациентов корпуса смогут проконсультировать и другие специалисты, так как больница многопрофильная. Остальные здания продолжат принимать пациентов для экстренной хирургической помощи, а также по вопросам иммунологии и аллергологии.
Кроме того, в больнице есть 200 мест для помощи детям с ОРВИ, гриппом и кишечными инфекциями. В ближайшее время несовершеннолетних, которые заболели коронавирусом, начнут принимать и два федеральных центра – это Российская детская клиническая больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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