Вирусолог предупредил о риске повторного заражения "Омикроном"

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России объясняется способностью "Омикрон"-штамма заражать тех, кто уже переболел COVID-19 или вакцинировался достаточно давно, рассказал профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Этот вариант коронавируса, считает эксперт, способен пробивать иммунитет тех, кто ранее был инфицирован "Дельтой" или "уханьским" вариантом.
"Дело в том, что "Омикрон" размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен", – сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.
В то же время вирусолог подчеркнул, что, вероятнее всего, после заболевания, вызванного "Омикрон"-штаммом, можно будет вновь заразиться тем же самым вариантом коронавируса, однако болезнь пройдет в слабой форме.
"Я думаю, что через месяцы повторное заражение "Омикроном" тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут", – предупредил Альтштейн.
Ранее сообщалось, что новый подвид "Омикрона" ВА.2 может уклоняться от ПЦР-диагностики и избегать антител, выработанных против первичного "Омикрона". По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, серьезные отличия между ВА.1 и ВА.2 заключаются в 20 мутациях. Это, считает эксперт, может привести к усилению волны или запуску новой.
Подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 выявили в России. Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, подавляющее большинство случаев зафиксировано в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан и Ростовской области.
Подвид "Омикрон"-штамма коронавируса выявили в 44-х регионах России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: