Вирусолог предупредил о риске повторного заражения "Омикроном"

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России объясняется способностью "Омикрон"-штамма заражать тех, кто уже переболел COVID-19 или вакцинировался достаточно давно, рассказал профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Этот вариант коронавируса, считает эксперт, способен пробивать иммунитет тех, кто ранее был инфицирован "Дельтой" или "уханьским" вариантом.

"Дело в том, что "Омикрон" размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен", – сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

В то же время вирусолог подчеркнул, что, вероятнее всего, после заболевания, вызванного "Омикрон"-штаммом, можно будет вновь заразиться тем же самым вариантом коронавируса, однако болезнь пройдет в слабой форме.

"Я думаю, что через месяцы повторное заражение "Омикроном" тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут", – предупредил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что новый подвид "Омикрона" ВА.2 может уклоняться от ПЦР-диагностики и избегать антител, выработанных против первичного "Омикрона". По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, серьезные отличия между ВА.1 и ВА.2 заключаются в 20 мутациях. Это, считает эксперт, может привести к усилению волны или запуску новой.

Подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 выявили в России. Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, подавляющее большинство случаев зафиксировано в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан и Ростовской области.