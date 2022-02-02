В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения подвида "Омикрона" ВА.2 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что подвид "Омикрона" ВА.2 может распространиться в РФ, если окажется заразнее оригинального штамма.

"Но ему будет мешать то, что многие люди вакцинированы, переболели "Дельтой", "Омикроном", поэтому высокий уровень сформировавшегося иммунитета", – сказал Покровский газете "Известия", предположив, что подвид штамма в Россию был завезен.

Специалист пояснил, что обычно штаммы не вытесняют друг друга, а берут преимущество на распространение. Однако, по его словам, пока непонятно, будет ли подвид "Омикрона" ВА.2 заражать вакцинированных и переболевших граждан.

О выявлении в России нового подвида "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2 сообщила 2 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, подавляющее большинство случаев зафиксировано в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан и Ростовской области.

Ранее британский профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор рассказал, что "скрытый" подвид "Омикрона" BA.2 может быть опаснее оригинальной версии штамма. По его словам, к этому варианту относится примерно один из двадцати новых случаев COVID-19. Эксперт выразил мнение, что при подобном сценарии заболеваемость останется высокой как минимум до весны.

Также стало известно, что основными симптомами нового подтипа "Омикрон"-штамма коронавируса BA.2 являются непрерывный кашель, высокая температура, потеря либо изменение вкуса и обоняния.

