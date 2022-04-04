Бочкарев: завершены основные работы по реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках

12:01
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столичном районе Текстильщики завершены основные работы по реконструкции стадиона "Москвич". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Стадион является частью исторического спортивного кластера, сформированного еще в 60-х годах прошлого века. Сохранение такого объекта и одновременно его преобразование в новое, современное и технологичное пространство было важной и непростой задачей", – сказал он.
По его словам, Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта различным регламентам и проектной документации. В настоящее время собираются необходимые бумаги для получения разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, добавил, что ведомство отслеживало все этапы реконструкции: всего с начала работ специалисты провели 16 проверок.
Ранее глава столичного Стройкомплекса рассказал, что реконструкция позволит увеличить вместимость "Москвича" на 20%. На стадионе одновременно смогут находиться 4,2 тысячи зрителей. Отличительной чертой объекта станут трибуны: каждый из пяти секторов будет окрашен в один из цветов олимпийских колец.
Кроме того, инфраструктура стадиона будет соответствовать стандарту Российского футбольного союза. Это значит, что там смогут проводить матчи профессиональные команды.
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