Бочкарев: лечебно-диагностический комплекс им. Логинова готов на 85%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени Логинова.

"В столичном районе Перово на 85% завершено строительство лечебно-диагностического комплекса центра имени Логинова. В корпусе началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки", – заявил представитель мэрии.

Помимо этого, в комплексе идет отделка помещений.

Новый корпус, по словам Бочкарева, рассчитан на 570 коек, которые распределятся по круглосуточному стационару, реанимации, интенсивной терапии и дневному и химиотерапевтическому стационарам. Общая площадь объекта составит более 75 тысяч квадратных метров.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее сообщил, что на территории Московского клинического научного центра имени Логинова появится Центр лучевой терапии с большими палатами и современным оборудованием.

